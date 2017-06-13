В парке «Зарядье» начались работы по благоустройству пешеходных зон. Об этом сообщил портал мэра и правительства Москвы. Пешеходное пространство должно будет связать четыре ландшафтные зоны: степь, лес, северный ландшафт и заливные луга.

В ходе работ по благоустройству в парке будет внедрена инновационная система мощения, которая поспособствует визуальному взаимодействию искусственного покрытия и живой растительности, сообщает сетевое издание m24.ru. Так, гранитные плиты будут чередоваться с устойчивым к вытаптыванию газоном. Плиты будут укреплены специальной георешеткой, чтобы между ними можно было высадить деревья, цветы и кустарники. На центральных аллеях парка установят шестиугольные сиденья с подсветкой и лавочки из природного камня в виде крупных обтесанных булыжников.

Пространство парка будет единым в силу минимального количества ограждений.

Первых посетителей «Зарядье» примет уже осенью 2017 года. Его открытие приурочено к 870-летию Москвы.