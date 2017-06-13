Благоустройство пяти парков Казани будет завершено до конца 2017 года. Об этом сообщил председатель комитета внешнего благоустройства Игорь Куляжев.

На сегодняшний день ведутся работы на территории парка «Крылья Советов», «Черное озеро», а также в парке Урицкого, Победы и в Горкинско-Ометьевском лесу. В ближайшее время специалисты намерены приступить к реконструкции детского парка по улице Сыртлановой. В текущем году на эти цели из бюджета республики направят свыше 800 млн рублей. Помимо этого, порядка 250 млн рублей выделят социально-ответственные предприятия и организации Татарстана, сообщает ProKazan.ru.

По данным агентства, за последние четыре года в Казани обновили и создали 49 объектов. Общая площадь парковых зон увеличилась на 84 га. Всего в Казани насчитывается 139 парков и скверов общей площадью около 360 га.