Строительную площадку Крымского моста, который свяжет полуостров с материковой Россией, посетили журналисты из 10 стран — участники первого международного медиафорума «Открытый Крым: своими глазами». Об этом сообщил во вторник информационный центр «Крымский мост».

Поездку организовал МИД РФ. В составе делегации были представители средств массовой информации Болгарии, Германии, Исландии, Испании, Италии, Кубы, Кувейта, Ливана, Сирии, Украины и других стран. Всего строительную площадку посетили около 50 человек.

Журналисты увидели, как собирают самые габаритные конструкции транспортного перехода — судоходные арки моста. По словам представителей СМИ, они впервые увидели такое масштабное строительство, передает Утро.ru.

Напомним, мост через Керченский пролив возводится за счет средств федерального бюджета России в рамках Федеральной целевой программы (ФЦП) «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года». Общая стоимость проекта оценивается в 228 млрд рублей.

Протяженность моста составит 19 км. Строительство моста идет на восьми участках в круглосуточном режиме. Движение по автомобильной части будет запущено в декабре следующего года, а по железнодорожной — в декабре 2019-го.