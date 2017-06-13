Беспилотник, найденный военными Южной Кореи и предположительно принадлежавший КНДР, вел съемку позиций американского комплекса противоракетной обороны THAAD, сообщает агентство Yonhap.

Небольшой летательный аппарат, оснащенный камерой, был обнаружен в горах недалеко от места дислокации американских систем ПРО. В ходе анализа содержимого его памяти, выяснилось, что беспилотник фотографировал район размещения THAAD.

«Подтверждено, что он фотографировал на месте дислокации THAAD в районе Сонджу», — сообщил представитель министерства обороны Южной Кореи.

Южная Корея приняла решение разместить у себя американскую систему ПРО в прошлом году. Радиус действия THAAD не превышает 200 километров. Система должна будет эффективно перехватывать ракеты КНДР.