«Краснодар» заключил контракт с защитником Ренатом Янбаевым. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение 33-летнего игрока с «Краснодаром» рассчитано на 2 года. Контракт Янбаева с «Локомотивом» истек, поэтому в «Краснодар» футболист перешел в статусе свободного агента, сообщает «Спорт-Экспресс».

За железнодорожников игрок провел 237 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 17 голевых передач. Янбаев также провел 13 матчей за «Зенит», забив один гол, а также 12 игр за «Кубань», отметившись одним голом.

Напомним, о подписании Янбаева с «Краснодаром» предварительного соглашения «Известия» сообщили первыми.

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