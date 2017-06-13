В Мюнхене на вокзале произошла стрельба, есть пострадавшие
Неизвестный открыл огонь на вокзале в Мюнхене. В ходе стрельбы была тяжело ранена женщина- полицейский, сообщили в полиции.
Как уточнили правоохранители, стрельба произошла на станции Unterföhring. В настоящее время вокзал оцеплен. Подозреваемый арестован.
«Несколько человек получили ранения. Сотрудница полиции тяжело ранена. Один человек был арестован», — сообщила полиция Мюнхена в своей Twitter.
Как сообщается, железнодорожное сообщение в городе приостановлено. На месте работают сотрудники правоохранительных органов.
Причины происшествия выясняются.