Неизвестный открыл огонь на вокзале в Мюнхене. В ходе стрельбы была тяжело ранена женщина- полицейский, сообщили в полиции.

Как уточнили правоохранители, стрельба произошла на станции Unterföhring. В настоящее время вокзал оцеплен. Подозреваемый арестован.

«Несколько человек получили ранения. Сотрудница полиции тяжело ранена. Один человек был арестован», — сообщила полиция Мюнхена в своей Twitter.

Как сообщается, железнодорожное сообщение в городе приостановлено. На месте работают сотрудники правоохранительных органов.

Причины происшествия выясняются.