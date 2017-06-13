Десятки рейсов задержаны и отменены в московских аэропортах. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».

По данным на 10:30 вторника, 13 июня, в аэропорту Домодедово задержано 13 рейсов и 2 отменено. В Шереметьево задержано 11 рейсов. Внуково и Жуковский работают в соответствии с графиком, сообщает телерадиокомпания «Мир». Причины задержки и отмены рейсов не сообщаются. Синоптики прогнозируют в столичном регионе дождь, грозы и порывистый ветер. Воздух прогреется до +19 градусов, в области – до +22 градусов.