Немецкий физик Рене Хеллер из Института Макса Планка по исследованию Солнечной системы заявил о разработке способа, с помощью которого можно расшифровывать послания инопланетных цивилизаций.

Ученый считает, что для расшифровки посланий инопланетян можно использовать социальные сети.

Хеллер объяснил, что, разместив данные от других цивилизаций в открытом доступе, их можно будет расшифровать в короткий срок.

К таким выводам физик пришел проведя эксперимент. Он опубликовал в Интернете зашифрованное послание и предложил всем желающим рассмотреть вопросы, правильные ответы на которые означали бы понимание зашифрованного текста.

Ученый получил около 300 ответов, из них 66 были правильными.

В мае 2017 года Рене Хеллер заявлял о том, что человек сможет долететь до 10 ближайших к Солнце звезд через сто лет.