Челябинская область в рамках Года экологии в России подаст заявку на создание в регионе биосферного резервата — природоохранной территории, находящейся под защитой международного фонда ЮНЕСКО.

Биосферный резерват включит в себя три основные территории, окруженные промышленными городами: национальный парк «Таганай», Аршинский заказник и озеро Тургояк.

Основная задача реализации проекта заключается в заинтересованности жителей в охране данных природных объектов. В зоне территорий специалисты будут применять «зеленые» технологии и проводить научные исследования. Здесь же планируется развивать экологический туризм и экологическое просвещение. Заявка в международный фонд ЮНЕСКО будет подана в сентябре 2017 года, сообщает ИА «Урал-пресс-информ».

По состоянию на конец 2016 года, Всемирная сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО насчитывала 669 территорий в 120 странах мира, в том числе 16 трансграничных биосферных резерватов.

Указом президента России Владимира Путина 2017 год объявлен в России Годом экологии. Его главной целью является привлечение внимания общества к вопросам экологического развития в стране, сохранения биологического разнообразия и обеспечения экологической безопасности.