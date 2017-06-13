Мировые цены на нефть слабо растут на уверенности министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха в скором восстановлении баланса на рынке углеводородов свидетельствуют данные торгов.

Утром 13 июня стоимость августовских фьючерсов на Brent росла до $48,55 за баррель. Июльские фьючерсы на нефть марки WTI подорожали до $46,31.

Ранее министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих выразил уверенность в том, что «ребалансировка рынка скоро наберет обороты», передает «РИА Новости».

В то же время данные о росте числа буровых установок сдерживают рост цен. Как сообщила Baker Hughes, по итогам завершившейся 9 июня рабочей недели число буровых установок в США выросло на 11 штук, до 927 единиц.