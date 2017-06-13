Хозяйственный суд Киева отказал министерству юстиции Украины во взыскании дивидендов «Газпрома» в компании «Газтранзит» за 2016 год. Соответствующее постановление суда опубликовано в Едином реестре судебных решений Украины.

«Суд пришел к мнению, что заявление удовлетворению не подлежит, поскольку по состоянию на 31 мая 2017 года перечень акционеров «Газтранзита», которые имеют право на получение дивидендов, не определен», — говорится в документе.

Средства предполагалось изъять в счет погашения штрафа, наложенного на «Газпром» в размере 85,9 млрд гривен (около $3,2 млрд) в феврале 2016 года Антимонопольным комитетом Украины.

Речь шла о дивидендах в размере $3,22 млн по текущему курсу.