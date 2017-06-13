СК РФ возбудил уголовное дело в отношении депутата Верховной рады Украины Владимира Парасюка за нападение на генконсульство России на Украине в марте прошлого года.

«В Главном следственном управлении СК России продолжается расследование уголовного дела по факту нападения в 2016 году на генеральное консульство РФ (ст. 360 УК РФ) во Львове и надругательства над флагом России (ст. 329 УК РФ). Одним из фигурантов этого уголовного дела является действующий депутат Верховной рады Украины Владимир Парасюк», — сказала официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

Следователи собрали достаточно доказательств того, что 9 марта 2016 года Парасюк склонял людей, собравшихся у генконсульства, к нападению на диппредставительство РФ.

Петренко также добавила, что депутат Верховной рады, о котором идет речь, имеет славу скандальной личности. Представитель СК РФ напомнила о его публичных драках с собственными коллегами, а также о том, что Парасюк был активным участником блокады железных дорог в Донбассе.