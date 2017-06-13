Следователи обнаружили вторую предсмертную записку «кратовского стрелка»
Следователи обнаружили вторую записку «кратовского стрелка» Игоря Зенкова, сообщила представитель СК РФ Светлана Петренко.
Петренко рассказала, что в ходе следственных мероприятий были обнаружены две предсмертные записки.
«Обнаружены две предсмертные записки Зенкова, их содержание в интересах следствия пока не подлежит разглашению», — сказала представитель СК.
Также она отметила, что проводится тщательное расследование для установления мотивов преступления и в этих целях будет проведена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза Зенкова.
По словам Петренко, соседи заявили, что конфликтов с Зенковым у них не было, правоохранительные органы также не получали на него жалоб.
Житель подмосковного поселка Кратово Игорь Зенков 10 июня открыл огонь по прохожим из окна своего дома.