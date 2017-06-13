Следователи обнаружили вторую записку «кратовского стрелка» Игоря Зенкова, сообщила представитель СК РФ Светлана Петренко.

Петренко рассказала, что в ходе следственных мероприятий были обнаружены две предсмертные записки.

«Обнаружены две предсмертные записки Зенкова, их содержание в интересах следствия пока не подлежит разглашению», — сказала представитель СК.

Также она отметила, что проводится тщательное расследование для установления мотивов преступления и в этих целях будет проведена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза Зенкова.

По словам Петренко, соседи заявили, что конфликтов с Зенковым у них не было, правоохранительные органы также не получали на него жалоб.

Житель подмосковного поселка Кратово Игорь Зенков 10 июня открыл огонь по прохожим из окна своего дома.