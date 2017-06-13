Целый арсенал обнаружили следователи при осмотре дома кратовского стрелка Олега Зенкова.

Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

По ее словам, при разборе завалов дома были найдены винтовка Мосина, сигнальный пистолет Walther, обрез двуствольного ружья, пистолет-пулемет Шпагина, винтовка «Пибоди Мартини», винтовка «Арисака», гранаты РГД-33, М-39 и М-24, а также две минометные мины, дымовая мина, два нарезных ствола, запалы, магазины, две артиллерийские гильзы 150 мм.

Житель подмосковного поселка Кратово Игорь Зенков 10 июня из окна своего дома открыл огонь по прохожим, а затем несколько часов отстреливался от силовиков и забрасывал их гранатами. После полуночи Зенков был ликвидирован, его жертвами стали четыре человека, еще двое попали в больницу с ранениями.