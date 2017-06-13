Лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев, госпитализированный в Тульскую областную клиническую больницу, находится в удовлетворительном состоянии.

Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник.

Собеседник агентства заверил, что певцу оказывается вся необходимая медицинская помощь, однако точный диагноз Расторгуева не уточнил.

Ранее стало известно, что вокалист «Любэ» Николай Расторгуев не смог подняться на сцену праздничного концерта в Туле, так как перед самым выступлением почувствовал себя плохо. Артиста госпитализировали.