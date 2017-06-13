Ставший легендарным автомобиль DeLorean DMC 12, участвовавший в съемках культовой трилогии «Назад в будущее», продадут с молотка.

Купить машину можно на одном из британских онлайн-аукционов, стартовая цена необычного лота — более $2,5 млн.

Новый владелец DeLorean также получит в подарок бейсболку и жилетку главного героя фильмов Марти Макфлая, футуристические кроссовки, спортивный альманах и копию летающего скейтборда, передает «Федеральное агентство новостей».