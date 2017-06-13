Взрыв прогремел в южнокорейском университете Ёнсе в Сеуле.

Как сообщает телеканал KBS, инцидент произошел в 08:41 утра (02:41 мск). В результате взрыва ожоги получил профессор учебного заведения, он госпитализирован. Отмечается, что ранения не угрожают жизни преподавателя.

Пострадавший рассказал, что, придя на работу, увидел висящий на двери кабинета пакет с коробкой и посчитал, что ему пришла посылка. Коробка взорвалась в момент, когда он начал ее распаковывать, передает ТАСС.

Полиция не исключает, что инцидент является терактом или местью кого-то из бывших студентов профессора, преподающего в университете архитектуру.