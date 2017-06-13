Более 200 тыс. российских выпускников 13 июня напишут ЕГЭ по биологии и письменную часть экзамена по иностранным языкам, сообщили в Рособрнадзоре.

Устный экзамен по иностранным языкам участникам ЕГЭ-2017 предстоит сдавать 15 и 16 июня.

Также сообщается, что экзамен по биологии напишут более 130 тыс. выпускников.

Самым популярным иностранным языком в ЕГЭ стал английский, его сдадут 76 тыс. учеников. Немецкий стал вторым по популярности, его будут сдавать 1,8 тыс. человек, французский — около тысячи выпускников.

Результаты экзамена по биологии станут известны не позднее 27 июня. Участники ЕГЭ по иностранному языку узнают итоги 30 июня.

За ходом экзаменов по всей России будут следить общественные наблюдатели и сотрудники Рособрнадзора.