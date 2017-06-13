ДТП с участием патрульной машины ДПС произошло в Тюмени. Служебный Ford столкнулся c BMW на одном из городских перекрестков. Обошлось без пострадавших.

Очевидцы в соцсетях пишут, что виновником аварии был именно автомобиль ДПС. Однако в правоохранительных органах это отрицают. По данным ГИБДД по Тюменской области, водитель BMW 1996 года рождения выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора. Сотрудники ГИБДД двигались без спецсигналов на «зеленый», когда в них влетела иномарка, передает ресурс megatyumen.ru. Отмечается, что за рулем BMW был начинающий водитель, получивший права в прошлом году.

Сейчас обстоятельства аварии уточняются. По факту ДТП с участием автомобиля Госавтоинспекции проводится не только административная, но и служебная проверка.