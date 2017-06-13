Власти Кургана отказались от полного ремонта одного из мостов, на котором образовались сквозные дыры. Проезжая часть была отремонтирована, а на пешеходную не хватило денег. В итоге принято решение о том, что там появится временный деревянный настил.

Как сообщили ИА «Ура.Ру» в департаменте развития городского хозяйства , это будет сделано «для обеспечения безопасного движения пешеходов через мост».

Агентство уточняет, что в мае МУП «Специализированное дорожное хозяйство» отремонтировало асфальтобетонное покрытие проезжей части моста на площади более 5 тыс. 740 кв. м. Но пешеходную часть ремонт не затронул. Это уже вызвало возмущение жителей города, утверждающих, что переходить через реку сейчас опасно – железобетонные плиты на мосту разрушаются, а на самой дорожке образовались сквозные дыры.