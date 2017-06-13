Бизнес-миссия в сфере услуг, организованная японским агентством по развитию внешней торговли JETRO, посетит Россию.

Представители 22 японских компаний посетят торговые предприятия Хабаровска и Владивостока и проведут ряд деловых встреч с 14 по 17 июня, сообщили в пресс-службе Минвостокразвития.

«Предприниматели посетят торговые предприятия, на базе которых японские сети планируют запуск своих филиалов. Планируется провести ряд встреч с представителями японских предприятий, которые уже осуществляют свою деятельность на территории России <…> в рамках поддержки продвижения японских предприятий сферы услуг (ресторанный бизнес, дистрибьюция, салоны красоты, образовательные услуги) на рынки Дальнего Востока», — говорится в сообщении ведомства.

Визит японской бизнес-миссии состоится в рамках меморандума, подписанного в декабре прошлого года о сотрудничестве между Агентством Дальнего Востока по привлечению инвестиций и JETRO. Меморандум предполагает взаимное продвижение товаров на рынке двух стран.