Глава Минобороны Японии Томоми Инада осудила намерение Пентагона провести 14 июня парашютно-десантные учения в пределах базы ВВС Кадена, расположенной в густонаселенном районе на острове Окинава.

«Это вызывает огромное сожаление», — заявила глава военного ведомства.

Инада также потребовала от союзников отменить эти тренировки.

По ее словам, американское военное командование уведомило о предстоящих маневрах только 12 июня, передает ТАСС.

Американские войска отрабатывают парашютное десантирование в районе базы Кадена с апреля. В конце мая такие тренировки были отменены в ответ на просьбу Инады. Население Окинавы крайне негативно относится к американским парашютным тренировкам, которые ранее неоднократно приводили к опасным инцидентам.