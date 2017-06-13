В Омске вынесен приговор бывшему хирургу горбольницы, который сумел заработать 213 тыс. рублей на бесплатных операциях. Всего Юрий Муравицкий обманул 21 пациента. Ему назначено наказание в виде 6 мес. исправительных работ. Кроме того, он должен отдать 5% заработка на них в доход государства.

Следствие установило, что жертвами хирурга в период со 2 августа по 23 ноября 2016 года были пациенты, которые страдали от болезней органов пищеварения и системы кровообращения. Муравицкий утверждал, что необходимые операции им могут провести лишь платно. На самом же деле деньги на их проведение выделялись из бюджета областного фонда обязательного медицинского страхования. Полученные от пациентов деньги медработник потратил по своему усмотрению.

Муравицкий полностью признал свою вину. Причиненный ущерб он возместил, уточняет РИА «Омск-информ».