Заместитель генерального консула Бангладеш в Нью-Йорке Мохаммед Шахельдул Ислам арестован по обвинению в торговле людьми, сообщили в прокуратуре нью-йоркского района Куинс.

Также заместитель генконсула обвиняется в применении силы и угрозах по отношению к своему работнику, которому он отказывал в заработной плате за оказываемые услуги.

Прокурор Куинса Ричард Браун рассказал, что Ислам незаконно перевез человека в США. Помимо этого дипломат из Бангладеш избивал мужчину, угрожал ему депортацией из США и расправой над членами семьи.

Отмечается, что 45-летний дипломат обладает ограниченным иммунитетом. Суд над Мохаммедом Исламом назначен на конец июня. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.