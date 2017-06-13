Во вторник в столицу придут похолодание и дожди, днем воздух прогреется до 17–19 градусов тепла, сообщили в Гидрометцентре России.

По прогнозам синоптиков, 13 июня будет облачно, местами сильный дождь и гроза, ожидается ветер — 5–10 м/с, местами порывы 12–17 м/с.

Похожая погода сохранится и в среду — температура воздуха будет сохраняться в пределах 16–18 градусов тепла, ожидается облачность с прояснениями. Днем местами возможны дождь, гроза и ветер — 5–10 м/с с порывами 12–17 м/с.