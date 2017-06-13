Полиция возбудила уголовное дело в отношении водителя рейсового автобуса Томск–Парабель, который перевернулся 12 июня.

Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД.

Дело возбуждено по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Водителю может грозить до пяти лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Автобус опрокинулся на 261-м километре трассы Томск–Колпашево. В результате ДТП погиб пятимесячный ребенок, 17 пассажиров были госпитализированы.

По предварительной информации, водитель не справился с управлением.