Фатима Масуд Асад, вдова двоюродного брата президента Сирии Башара Асада, ожидает решения о предоставлении ей убежища в Германии. Об этом написал ТАСС со ссылкой на агентство DPA.

Сейчас она находится в одном из центров для беженцев.

Как сообщили местные власти, ей было отказано в предоставлении убежища, однако женщина подала апелляцию. Она приехала в Германию в прошлом году.

В 2014 году двоюродный брат Асада был убит в ходе гражданской войны в Сирии. Спасаясь от преследования властей, Фатима Асад бежала из страны.