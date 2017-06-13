Главе высшего совета партии «Единая Россия» Борису Грызлову была направлена жалоба на намеренный срыв работы особо значимого инвестиционного проекта в Воронежской области. Предприятие по производству бумаги «Эколайнер» было отключено от электричества и вынужденно простаивает с 8 июня, неся убытки.

Руководитель «Эколайнера» Игорь Зенищев подал заявление о крупном ущербе в полицию, требуя восстановить подачу электроэнергии. К расследованию обстоятельств инцидента подключены прокуратура Воронежа и УФАС Воронежской области.

Зенищев сообщает, что «Эколайнер» был подключен к подстанции ООО «Синтез Инвест», в договоре было указано условие о бесперебойной поставке электроэнергии. Однако «Синтез Инвест» передало подстанцию в аренду ООО «Электро-Экспресс». Эта компания без объяснения причин и прекратила подачу электричества.

По мнению Зенищева, происходящее является попыткой рейдерского захвата со стороны совладельца завода, депутата фракции "Единая Россия" городской думы Воронежа Александра Тюрина. В обращении к Борису Грызлову глава «Эколайнера» просит проверить действия его воронежского однопартийца.