Тайвань осудил решение Панамы разорвать с ним дипломатические отношения, а также прекратить все официальные контакты со страной. Об этом заявил министр иностранных дел Тайваня Дэвид Ли, пишет ТАСС.

«Мы выражаем глубокое недовольство и сожаление решением Панамы», — сообщил Ли.

Он также пообещал, что Тайвань остановит выполнение всех проектов по оказанию экономической помощи Панаме.

Ранее стало известно, что Республика Панама приняла решение прекратить дипотношения с Тайванем, а также объявила об установлении официальных отношений с Китаем. Об этом заявил президент страны Хуан Карлос Варела.