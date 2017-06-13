В Забайкальском крае объявлен траур по погибшим в аварии, унесшей жизни 14 человек. На территории региона будут приспущены флаги. Увеселительные мероприятия и телепередачи в день траура рекомендовано отменить.

«В день траура на всей территории Забайкальского края будут приспущены государственные флаги Российской Федерации, флаги Забайкальского края», — приводит сообщение пресс-службы губернатора Забайкалья «Интерфакс».

Автобус, в котором находился 51 человек, разбился на трассе «Байкал» в ночь на понедельник. В результате погибли 14 человек. Пострадавшие находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.

Напомним, что последней на данный момент жертвой ДТП стал водитель автобуса, который скончался в больнице.