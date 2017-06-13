Премьер-министр РФ подписал распоряжение о выделении Ставропольскому краю 937,5 млн рублей из резервного фонда правительства на ликвидацию последствий паводков в регионе. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства России.

«Подписанным распоряжением правительству Ставропольского края выделены бюджетные ассигнования из резервного фонда Правительства России по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий для частичного покрытия расходов на ликвидацию чрезвычайной ситуации в размере до 937,5 млн рублей», — говорится в сообщении.

Напомним, губернатор региона Владимир Владимиров заявлял, что сумма ущерба от майского паводка составила 2,4 млрд рублей.