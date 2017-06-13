Президент Панамы Хуан Карлос Варела объявил в понедельник, что Республика Панама и Китайская Народная Республика установили дипломатические отношения. Об этом сообщило агентство Xinhua.

Как отмечает «Лента.ру», Панама приняла решение разорвать все дипломатические связи с Тайванем, а также прекратить все официальные контакты. Теперь в мире есть всего 20 государств, поддерживающих дипотношения с этой страной.

В Китае поддерживают решение Панамы установить официальные отношения с Пекином.