Президент России Владимир Путин рассказал, что не он останавливал процесс приватизации, начавшийся в 1990-х годах, однако он приложил все усилия, чтобы государственное имущество не уходило за бесценок. Об этом он заявил в интервью режиссеру Оливеру Стоуну, которое показали на телеканале Showtime.

«Я не останавливал приватизацию. Я просто попытался придать ей более справедливый характер. Я сделал все, чтобы государственное имущество не уходило за бесценок», — сказа президент в интервью режиссеру.

Он также отметил, что была прекращена работа схем, за счет которых была создана олигархия и которые могли привести к развалу стратегических отраслей.

Приватизации было необходимо придать более справедливый характер, добавил президент.