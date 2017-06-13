США оказались в ловушке из-за веры в собственную исключительность и вседозволенность.

Об этом президент России Владимир Путин заявил в интервью режиссеру Оливеру Стоуну в его фильме.

«Думаю, что когда США почувствовали себя во главе так называемого цивилизованного мира, а уж совсем когда распался СССР, то возникла иллюзия, что теперь США могут всё и за это им ничего не будет. А это всегда ловушка. Потому что в этой ситуации и человек, и страна начинают допускать ошибки. Нет необходимости анализировать ситуацию, нет необходимости думать о последствиях. Страна начинает функционировать неэффективно. Одна ошибка наслаивается на другую», — сказал глава российского государства.

При этом он добавил, что осознание себя единственной мировой державой порождает имперское мышление, и оно требует соответствующей внешней политики, которая не соответствует интересам народа.