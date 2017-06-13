Президент России Владимир Путин заявил, что сначала отказался баллотироваться в президенты страны, когда его предшественник Борис Ельцин предложил ему должность премьер-министра и порекомендовал впоследствии баллотироваться на пост главы государства. Об этом он рассказал в интервью Оливеру Стоуну.

«Но когда мне Ельцин предложил первый раз, я отказался. Он пригласил меня в свой кабинет, сказал, что хочет назначить премьер-министром и хотел бы, чтобы я потом баллотировался в президенты. Я сказал, что это очень большая ответственность, это должно поменять мою всю жизнь, и я не уверен, что я к этому готов», — сказал президент.

По его словам, в то время взять на себя ответственность за ситуацию в России было очень непросто. Кроме того, президент мог освободить Путина от занимаемой должности в любой момент. Президент признался, что тогда он переживал за безопасность своей семьи и думал только об одном: «куда спрятать детей».