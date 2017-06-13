Водитель автобуса, попавшего в ДТП в Забайкальском крае, умер в больнице, из-за чего число жертв аварии увеличилось до 14 человек.

Об этом заявили представители Минздрава.

«13 июня в 09:15 (03:15 мск) скончался четырнадцатый пострадавший, который находился в реанимации Петровск-Забайкальской центральной районной больницы. Скончался водитель автобуса», — цитирует сообщение «Газета.ru».

При этом в реанимации остается еще одна пострадавшая в тяжелом состоянии, которую пришлось подключить к аппарату искусственного дыхания. Всего в аварии пострадали 40 человек.

Напомним, что автобус перевернулся в ночь на 12 июня на федеральной трассе «Байкал».