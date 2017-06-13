Западные партнеры России, настроенные на построение долгосрочных равноправных отношений с РФ, должны понимать, что российский народ не может существовать вне своего суверенитета и своей государственности. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну.

«Основное, что есть в России, — это ее народ с его самосознанием, с его внутренним состоянием. Этот народ не может существовать вне своего суверенитета, своей государственности. И это понимание — а не угроза ответного ядерного удара — должно настроить всех наших западных партнеров на выстраивание долгосрочных равноправных отношений с Россией. И тогда не нужно будет тратить таких денег на оборонную сферу», — сказал президент.

Путин отметил, что США тратят на оборону больше, чем все остальные страны мира.

«Мы в прошлом году в долларовом эквиваленте на оборонные нужды направили 40 миллиардов долларов. А США — 460 миллиардов с лишним. <…> А в 2016 году по проектировкам это больше 600 миллиардов долларов», — добавил он.