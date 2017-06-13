В понедельник в Майами был задержан бывший руководитель Панамы Рикардо Мартинелли. По предварительным данным, он будет экстрадирован на родину.

Арест Мартинелли подтвердили члены его семьи, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на сайт Estrella.

Мартинелли был объявлен в розыск в мае 2017 года по линии Интерпола. Экс-президента обвиняют в серии преступлений, в том числе в коррупции, ведении слежки за своими политическими противниками, а также в продаже виз в Панаму.

Рикардо Мартинелли руководил государством в 2009–2014 годах.