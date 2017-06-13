Администрация президента США Дональда Трампа осудила аресты участников несанкционированных митингов, прошедших 12 июля в России и призвал освободить задержанных.

Об этом заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

«Соединенные Штаты решительно осуждают задержание сотен мирных митингующих по всей России», – цитирует его «Газета.ru».

При этом он попросил освободить задержанных журналистов, хотя согласно официальным данным, представителей СМИ, даже оппозиционных, во время акций протеста не арестовывали.

Сами же задержания, по информации МВД, проходили только на несогласованных митингах.