В качестве президента России Дмитрий Медведев, являющийся в настоящий момент премьер-министром страны, исполнял свои обязанности самостоятельно. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью Оливеру Стоуну для американского телеканала Showtime, пишут «РИА Новости».

«Должен вам сказать, что президент Медведев полностью и самостоятельно исполнял все свои обязанности. Президентом в стране может быть только один человек. Тот, кто избран народом», — сказал он.

Медведев был президентом РФ с 2008 по 2012 год, Путин в этот период являлся главой правительства.