Президент России Владимир Путин напомнил, что террористическая сеть «Аль-Каида» (запрещена в РФ) является результатом деятельности США, которые должны понимать свою вину за это.

Об этом он заявил в интервью, которое стало частью фильма режиссера Оливера Стоуна.

«Аль-Каида» — это результат не нашей деятельности, это результат деятельности наших американских друзей», — цитирует Путина ТАСС.

Он напомнил, что это началось еще во времена войны в Афганистане, когда США поддерживали исламских фундаменталистов, таких как «Аль-Каида» против СССР, а потом те вышли из-под контроля.