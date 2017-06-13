Путин: США сами вырастили «Аль-Каиду» и должны понимать свою вину за это
Президент России Владимир Путин напомнил, что террористическая сеть «Аль-Каида» (запрещена в РФ) является результатом деятельности США, которые должны понимать свою вину за это.
Об этом он заявил в интервью, которое стало частью фильма режиссера Оливера Стоуна.
«Аль-Каида» — это результат не нашей деятельности, это результат деятельности наших американских друзей», — цитирует Путина ТАСС.
Он напомнил, что это началось еще во времена войны в Афганистане, когда США поддерживали исламских фундаменталистов, таких как «Аль-Каида» против СССР, а потом те вышли из-под контроля.