О своем шоке от состояния боеготовности американской армии рассказал глава Пентагона Джемс Мэттис. Выступая перед комитетом по вооруженным силам Палаты представителей Конгресса США, он жестко раскритиковал действия администрации Барака Обамы по сокращению расходов на оборону.

— Ни один противник на полях сражений не мог бы нанести больший вред боеготовности нашей армии, чем секвестр, — заявил Мэттис.

По словам военного чиновника, он был шокирован тем, что увидел, вернувшись в Пентагон через четыре года после отставки. Выступление Мэттиса было посвящено бюджету на 2018 год, в котором значительно увеличены расходы на армию.