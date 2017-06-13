Генсек ЦК КПСС Михаил Горбачев и его окружение не понимали, какие изменения были необходимы СССР и каким образом их добиться. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью американскому кинорежиссеру Оливеру Стоуну.

«Но сегодня я могу с полной уверенностью сказать, что они не понимали, какие нужны перемены и как их добиться. Его заслуга в том, что он (Горбачев) почувствовал необходимость перемен, это правда, и попытался менять саму систему», — цитируют президента «РИА Новости».

По его мнению, проблема заключалась в том, что сама система была негодная.

Путин также рассказал, что приглашал Горбачева в Кремль. Он признался, что они не во всем согласны друг с другом.

«Он человек с собственным мнением. В чем-то я с ним согласен, в чем-то нет. И он так же — в чем-то со мной согласен, в чем-то нет», — сказал он.