Президент России Владимир Путин заявил, что не считает себя вправе оценивать деятельность президента СССР Михаила Горбачева и президента РФ Бориса Ельцина.

«Я не считаю себя вправе давать какие-то серьезные оценки ни деятельности Горбачева, ни личности Ельцина», — цитирует интервью Путина с американским кинорежиссером Оливером Стоуном агентство ТАСС.

Президент также отметил, что у Ельцина были проблемы, однако были и сильные стороны, например, он никогда не уклонялся от ответственности.

Оливер Стоун снял интервью с президентом России, первая часть которого вышла в 04:00 мск на американском телеканале Showtime.