В ходе акции протеста в Каракасе загорелось здание Верховного суда. Причиной стали «коктейли Молотова», которые бросали митингующие. Сведения о пострадавших пока не поступали.

Огонь охватил первый этаж здания, оттуда поднимается черный густой дым, передает ТАСС.

Также участники акции совершили нападение на отделение банка, расположенное на первом этаже того же здания. Сотрудники правоохранительных органов разогнали их с помощью слезоточивого газа.

Митинги против Николаса Мадуро продолжаются с апреля. Верховный суд подвергался нападению, так как президент Венесуэлы нередко использовал его в борьбе с политическими оппонентами.