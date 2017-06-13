Президент РФ Владимир Путин считает распад СССР крупнейшей катастрофой XX века.

Свою позицию он объяснил в интервью режиссеру Оливеру Стоуну.

«Я часто слышал критику в свой адрес по поводу того, что я сожалею по поводу развала Советского Союза. Во-первых, и самое главное, заключается в том, что после развала Советского Союза 25 миллионов русских людей в одну ночь оказались за границей, и это реально одна из крупнейших катастроф XX века», — цитирует его «РИА Новости».

Он добавил, что в стране фактически началась гражданская война, сопровождавшаяся развалом инфраструктуры, социальной сферы и целых отраслей промышленности.