Президент России Владимир Путин заявил, что гордится своими дочерьми. Он рассказал, что они занимаются наукой и образованием. Об этом Путин заявил в интервью американскому кинорежиссеру Оливеру Стоуну.

По словам президента, он иногда дискутирует со своими дочерьми и зятьями, и их мнения не всегда совпадают.

«Бывают и отличные (мнения). Мы не спорим, мы, скорее, дискутируем. И они (дочери) тоже. Но они не занимаются политикой, никаким крупным бизнесом. Они занимаются наукой, образованием», — цитируют президента «РИА Новости».

Путин также признался, что очень любит своих внуков и сожалеет, что редко с ними играет.