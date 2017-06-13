Ракетная угроза для США со стороны Северной Кореи продолжает расти, но Пентагон сможет защитить страну.

Об этом заявил американский министр обороны Джеймс Мэттис на слушаниях в конгрессе.

«Сейчас угроза растет», — цитирует его «РИА Новости».

Он добавил, что американские военные смогут защитить страну благодаря технологическому преимуществу над армией КНДР, но ситуация становится все более тревожной.

Напомним, что Северная Корея продолжает испытания баллистических ракет, несмотря на санкции Совбеза ООН.