Глава Комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд назвал Россию в числе главных вызовов для вооруженных сил Соединенных Штатов. Также, по его мнению, к ним относятся Китай, Иран, КНДР и экстремистские группировки.

«В нынешней стратегической обстановке пять ключевых вызовов — Россия, Китай, Иран, КНДР, а также экстремистские организации — представляют наиболее очевидные проблемы, стоящие перед ВС США», — цитирует ТАСС вступительное слово генерала, подготовленное для слушаний в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США.

По его словам, Россия и КНР направили свои усилия на «ограничение свободы судоходства США». Кроме того, он считает, что РФ и Китай приняли решение ускорить разработку программ по модернизации своих вооруженных сил, чтобы оказать асимметричное противодействие «американскому (военному) преимуществу».

Кроме того, ядерная и ракетная программы Северной Кореи являются угрозой безопасности США и их союзников в Тихом океане. Он отметил, что за прошедший год КНДР «провела беспрецедентное количество ракетных испытаний».