Лидером по количеству страдающих от ожирения людей оказались США.

Об этом говорится в исследовании ученых из университета Вашингтона в Сиэтле.

«Люди, которые не считают лишний вес проблемой, достойной внимания, поступают так на свой собственный страх и риск, так как риск развития болезней сердца, рака, диабета и прочих болезней у них растет, а не падает», — цитирует сообщение «РИА Новости».

При этом отмечается, что от излишнего веса сегодня страдают около двух млрд человек или треть населения земли, а в некоторых странах число таких людей приближается к половине.